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04.08.2026 06:00:39
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. August 2026
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*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H
05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H
(10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q
(11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H (12:00 PK)
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK)
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (12:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H
07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 2Q
*** 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe
*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q
12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz)
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juni
PROGNOSE: -72,9 Mrd USD
zuvor: -77,59 Mrd USD
15:00 EU/EZB/APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -1,3% gg Vm
16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juni
*** 22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 2Q
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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