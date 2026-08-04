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04.08.2026 06:00:39

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. August 2026

===

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H

05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H

(10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q

(11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H (12:00 PK)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (12:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 2Q

*** 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz)

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -72,9 Mrd USD

zuvor: -77,59 Mrd USD

15:00 EU/EZB/APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juni

*** 22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 2Q

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’977.85 19.93 S6HB9U
Short 15’291.50 13.79 S8UB1U
Short 15’840.76 8.99 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’364.72 03.08.2026 17:30:00
Long 13’787.24 19.13 SGBRFU
Long 13’480.19 13.60 S1B6WU
Long 12’903.94 8.86 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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