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03.11.2026 05:55:39
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. November
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*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der
Sitzung des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: 4,85%
zuvor: 4,60%
05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK)
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit
Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q
12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q
*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Kaufprogramm
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September
PROGNOSE: +1,3% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang
der Deutschen Bundesbank
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q
*** - US/Zwischenwahlen
- JP/Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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