Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’127 -0.2%  SPI 18’174 -0.3%  Dow 48’982 -0.2%  DAX 24’953 0.2%  Euro 0.9217 -0.1%  EStoxx50 5’953 0.1%  Gold 5’076 1.9%  Bitcoin 68’234 1.3%  Dollar 0.7768 0.2%  Öl 65.7 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
TRATON-Aktie: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Patentklage gegen Meta und EssilorLuxottica Smartglasses - EssilorLuxottica-Aktie unter Druck
Suche...
26.01.2026 15:09:42

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar

PROGNOSE: 90

zuvor: 90

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 89,1

*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine

Chance für Europa"

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

- IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der

Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- US/Präsident Trump, Rede in Iowa zu Ökonomie und Energie

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 09:09 ET (14:09 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Zollfrieden, Goldrausch und Fed im Fokus
09:41 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
09:29 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
08:56 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’636.44 19.92 SD4B8U
Short 13’925.32 13.84 S80BSU
Short 14’453.72 8.88 S8TBUU
SMI-Kurs: 13’127.41 26.01.2026 15:08:55
Long 12’561.47 19.48 S3HB2U
Long 12’280.22 13.77 SK3BMU
Long 11’757.91 8.94 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag weiter zu
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
Zwischentief nach Options-Freigabe: Was bedeutet das für die DroneShield-Aktie?
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
SMI im Minus -- DAX etwas höher -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen schliesslich vorwiegend in Rot
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:21 Trump entsendet Ex-ICE-Leiter Homan nach Minnesota
15:21 ROUNDUP: Lettlands Geheimdienst warnt vor stärkerer Bedrohung durch Russland
15:20 Berlin: Eine Million Euro für Hinweise zu Brandanschlag auf Stromversorgung
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.01.2026 - 15.15 Uhr
15:15 Verve Group steigert Umsatz bei stabilem operativem Gewinn
15:10 OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation
14:55 Aktien New York Ausblick: Abwarten vor Big-Tech-Zahlen und Fed-Zinsentscheid
15:04 Apple-Aktie steigt: JPMorgan hebt Kursziel an
14:49 Söder: Mehr arbeiten - aber Teilzeit-Verbot ist falsch
14:36 Aktien Frankfurt: Wenig Bewegung - Dax stabil