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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober

*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 90,5

zuvor: 90,2

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 89,3

zuvor: 88,8

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 91,5

zuvor: 91,6

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grusswort und Teilnahme an

Chat zu "Resist the Shocks - How to Boost Europe's Resilience"

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -9,8

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November

PROGNOSE: 92,2

zuvor: 91,7

*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei

Veranstaltung "50 Years of Wiwipol"

22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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November 24, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)