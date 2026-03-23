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23.03.2026 16:03:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. März (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

*** 06:00 EU/Acea, PKW-Neuzulassungen Februar

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,9

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 50,1

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 53,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 53,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 50,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 51,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 50,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 52,9

zuvor: 53,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 51,7

*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung des OeNB-Jahresberichts

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

1. Veröff.: +2,8% gg Vq

3. Quartal: +5,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +3,8% gg Vq

1. Veröff.: +2,8% gg Vq

3. Quartal: -1,8% gg Vq

*** 14:00 HU/Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor 6,25%

*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 51,7

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 51,6

*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 11:03 ET (15:03 GMT)

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

12:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Zinsen rauf, Gold runter
09:06 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
09:05 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
08:14 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’931.21 19.56 BMVS1U
Short 13’200.22 13.47 B77S2U
Short 13’650.38 8.99 SHRB5U
SMI-Kurs: 12’495.63 23.03.2026 16:01:09
Long 11’887.75 19.40 S9HB2U
Long 11’618.52 13.69 SYZBYU
Long 11’140.50 8.96 S5YBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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