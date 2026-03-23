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23.03.2026 16:03:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. März (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +2,0% gg Vj
*** 06:00 EU/Acea, PKW-Neuzulassungen Februar
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
(15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 49,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,9
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,4
zuvor: 50,1
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 53,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,3
zuvor: 53,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 50,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 51,1
zuvor: 51,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 50,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 52,9
zuvor: 53,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 51,7
*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung des OeNB-Jahresberichts
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
1. Veröff.: +2,8% gg Vq
3. Quartal: +5,2% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +3,8% gg Vq
1. Veröff.: +2,8% gg Vq
3. Quartal: -1,8% gg Vq
*** 14:00 HU/Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor 6,25%
*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 51,7
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 51,6
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2026 11:03 ET (15:03 GMT)
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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Die heimische sowie die deutsche Börse können sich zum Wochenbeginn von anfänglichen Verlusten erholen. Auch an der Wall Street geht es stark nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.