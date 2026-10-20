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20.10.2026 06:05:39
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Oktober
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*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q
*** 08:00 CH/Handelsbilanz September
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September
PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+6,3% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vm/+4,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,9%
zuvor: 4,9%
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
PROGNOSE: 29,9
zuvor: 34,7
Konjunkturlage
PROGNOSE: -45,0
zuvor: -47,1
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September
Baubeginne
PROGNOSE: +2,0% gg Vm
zuvor: -2,6% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -2,7% gg Vm
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate
17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q
*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Omfif-Veranstaltung
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 3Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla/rio
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October 20, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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