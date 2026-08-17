|
17.08.2026 14:22:42
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. August (vorläufige Fassung)
===
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis
08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,8%
zuvor: 4,9%
*** 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
PROGNOSE: 30,0
zuvor: 26,3
Konjunkturlage
PROGNOSE: -69,6
zuvor: -77,6
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in
a Geopolitically Fragmented World"
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
Baubeginne
PROGNOSE: -6,1% gg Vm
zuvor: +19,0% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -3,0% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli
Importpreise
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,4%
zuvor: 76,1%
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex kommt nicht vom Fleck. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.