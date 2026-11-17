|
17.11.2026 06:04:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. November
===
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag
07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,7%
zuvor: 4,7%
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November
PROGNOSE: 28,1
zuvor: 28,1
Konjunkturlage
PROGNOSE: -33,0
zuvor: -35,9
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q
13:30 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober
Importpreise
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
*** 15:10 US/Fed-Gouverneut Waller, Rede zu Zahlungsverkehr
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,8%
zuvor: 76,9%
*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution
*** 17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach
*** 18:00 FR/Alstom SA, ausführliches Ergebnis 1H
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University
*** 20:25 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose
*** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)
- FR/Generalstreik
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/apo/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.