TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juli

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London

*** 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenarsitzung,

18:00 Abstimmung über die Ernennung von Ursula von der Leyen

zur Kommissionspräsidentin, Strassburg

10:00 DE/Cropenergies AG, HV, Mannheim

*** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +23.200 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,8%

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli

PROGNOSE: -22,5 Punkte

zuvor: -21,1 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: +3,0 Punkte

zuvor: +7,8 Punkte

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick

*** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York

13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit der Ministerpräsidentin

von Moldau, Maia Sandu, Berlin

*** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco

14:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman

(stimmberechtigt im FOMC) sowie von Atlanta-Fed-

Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC)

bei einer Veranstaltung der Atlanta Federal Reserve Bank,

Augusta

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,1%

zuvor: 78,1%

*** 16:00 US/Lagerbestände Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

18:20 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan

(2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer

Veranstaltung der National Association For Business

Economics (NABE), Washington

*** 19:00 FR/Fed-Chairman Powell, Rede bei der französischen

G7-Präsidentschaft "Bretton Woods: 75 Years Later,

Thinking About the Next 75"; u.a. auch Teilnahme von

BoE-Gouverneur Carney und BdF-Chef Villeroy de Galhou,

Paris

*** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Trading Statement 2Q, Wien

*** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- DE/Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo),

Beginn Urabstimmung über Streiks bei den Airlines

der Deutschen Lufthansa (bis 8.8.)

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

