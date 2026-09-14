|
14.09.2026 15:17:46
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September 2026 (vorläufige Fassung)
===
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August
*** 04:00 CN/Hauspreise August
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August
*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise August
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,9
zuvor: 4,9
*** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching
European financial market regulation and supervision"
(16:00 Panel-Teilnahme Cipollone)
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September
PROGNOSE: 40,0
zuvor: 34,2
Konjunkturlage
PROGNOSE: -52,0
zuvor: -61,1
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September
PROGNOSE: 11,1
zuvor: 20,6
*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied
Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Grossen
Deutsch-Französischen Medienpreises an beide
*** 19:00 EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an SPD Economic Forum dinner
*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp Teilnahme an
Barclays Financial Services Conference
- CH/WTO-Welthandelsbericht
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 09:18 ET (13:18 GMT)
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.