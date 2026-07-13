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13.07.2026 15:31:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juli (vorläufige Fassung)
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07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Juni
*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 2Q
10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz
10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
*** 14:30 US/Realeinkommen Juni
*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit US-Finanzminister Bessent
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an den
Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q
19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Business Lunch der
Kenosha Area Business Alliance
*** - CN/Handelsbilanz Juni
PROGNOSE: +122,9 Mrd USD
zuvor: +105,4 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +18,0% gg Vj
zuvor: +19,4% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +24,5% gg Vj
zuvor: +27,4% gg Vj
*** Schatzkanzlerin Reeves und BoE-Gouverneur Bailey, Reden bei Mansion House Dinner
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)
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Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
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