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13.07.2026 15:31:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juli (vorläufige Fassung)

===

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Juni

*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 2Q

10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz

10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Juni

*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit US-Finanzminister Bessent

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an den

Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Business Lunch der

Kenosha Area Business Alliance

*** - CN/Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: +122,9 Mrd USD

zuvor: +105,4 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +18,0% gg Vj

zuvor: +19,4% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +24,5% gg Vj

zuvor: +27,4% gg Vj

*** Schatzkanzlerin Reeves und BoE-Gouverneur Bailey, Reden bei Mansion House Dinner

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

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Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’820.98 19.50 SGQBEU
Short 15’144.72 13.49 SX0BIU
Short 15’699.63 8.87 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’235.29 13.07.2026 15:25:41
Long 13’624.54 19.24 SGBNXU
Long 13’350.73 13.96 SYBVIU
Long 12’778.04 8.95 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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