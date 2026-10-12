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12.10.2026 13:36:39
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)
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*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,
Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks
(05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu
"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: -2,0% gg Vm
*** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Dinner Speech im Vorfeld
des International AI Summit
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 07:36 ET (11:36 GMT)
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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