Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’499 0.0%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9298 -0.1%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’587 -0.2%  Bitcoin 73’182 0.7%  Dollar 0.7976 0.0%  Öl 64.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Plus500 Depot
13.01.2026 07:08:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar

===

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: k.A.

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: k.A.

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -11,3% gg Vm

zuvor: +20,5% gg Vm

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober

PROGNOSE: 718.000 Einheiten

zuvor: k.A.

*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference

*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 01:08 ET (06:08 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison, Inflation und Politik als Taktgeber
12.01.26 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht
12.01.26 SMI-Höhenflug hält an
12.01.26 Longevity – Innovation für ein gesundes Morgen
09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’967.85 19.45 SJLB4U
Short 14’245.04 13.84 B62SOU
Short 14’803.34 8.77 SLSBNU
SMI-Kurs: 13’425.08 12.01.2026 17:30:00
Long 12’869.55 19.88 S0IBHU
Long 12’575.77 13.98 SSZB1U
Long 12’035.17 8.95 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten
Stadler Rail-Aktie tiefer: Neuer Auftrag aus Osteuropa sorgt für Aufmerksamkeit
DroneShield-Aktie in Rot: Fehlende Impulse zum Wochenstart - wann kommt neuer Schwung?
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SMI schliesst kaum verändert -- DAX geht fester in den Feierabend -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:24 Nordex sammelt 2025 so viele Aufträge wie noch nie ein - Preisumfeld stabil
07:19 ROUNDUP: Vereinzelt Glatteis-Gefahr im Osten
07:09 DAX-FLASH: Nächster Rekord möglich mit moderaten Gewinnen
06:46 'NYT': Pentagon griff mit als zivil getarntem Flugzeug an
06:45 Staatsanwältin spielt Ermittlungen gegen Fed-Chef herunter
06:38 Notaufnahmen durch Glätte-Unfälle 'extrem belastet'
06:37 Vereinzelt Glatteis-Gefahr im Osten
06:37 Neuer Streamingdienst HBO Max in Deutschland gestartet
06:34 ROUNDUP: Trump erhöht Druck auf den Iran - Zahl der Toten steigt
06:34 ROUNDUP/Trump: Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften