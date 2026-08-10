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10.08.2026 14:55:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. August (vorläufige Fassung)
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*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: 4,35%
zuvor: 4,35%
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:00 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Ergebnis 1H
07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 2Q
07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H (11:00 PK)
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Inlandstourismus Juni und 1H
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im
Volumen von 6 Mrd EUR
15:00 DE/Patrizia SE, Investoren- und Analystenkonferenz zum Ergebnis 1H
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli
PROGNOSE: -2,0% gg Vm
zuvor: -2,4% gg Vm
- JP/Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)
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