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09.11.2026 14:12:43
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November (vorläufige Fassung)
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*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q
*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q
PROGNOSE: 8,4%
2. Quartal: 8,3%
07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/k.A. gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/k.A. gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede
*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz
*** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 18:30 CH/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede im International Center for
Monetary and Banking Studies
*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede
- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q
*** - CN/Handelsbilanz Oktober
PROGNOSE: +126,9 Mrd USD
zuvor: +133,5 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +36,1% gg Vj
zuvor: +36,3% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +34,0% gg Vj
zuvor: +31,0% gg Vj
- BE/Ecofin-Budgetberatungen,
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 08:13 ET (13:13 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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