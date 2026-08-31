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31.08.2026 15:20:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. September (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global
August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,9
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,3
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,5
zuvor: 49,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 54,1
zuvor: 52,2
10:00 DE/Gerresheimer AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 51,9
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
PROGNOSE: 51,5
1. Veröff.: 51,5
zuvor: 51,9
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +2,9% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen
von 5,5 Mrd EUR
14:00 DE/Continental AG, Capital Market Update zu neuer, regionaler
Reporting-Struktur ab Q3 2026
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,2
zuvor: 53,8
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 55,1 Punkte
zuvor: 55,6 Punkte
*** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel (mit Bundesfinanzminister Klingbeil),
Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole
*** 18:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung an der ESMT
(18:45 Panel-Teilnahme)
22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q
- US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und
Notenbankgouverneure (seit 31.8.)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 31, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)
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