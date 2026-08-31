TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. September (vorläufige Fassung)

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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global

August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,9

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,3

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,5

zuvor: 49,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 54,1

zuvor: 52,2

10:00 DE/Gerresheimer AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 51,9

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: 51,5

1. Veröff.: 51,5

zuvor: 51,9

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,9% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen

von 5,5 Mrd EUR

14:00 DE/Continental AG, Capital Market Update zu neuer, regionaler

Reporting-Struktur ab Q3 2026

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,2

zuvor: 53,8

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 55,1 Punkte

zuvor: 55,6 Punkte

*** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel (mit Bundesfinanzminister Klingbeil),

Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole

*** 18:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung an der ESMT

(18:45 Panel-Teilnahme)

22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q

- US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und

Notenbankgouverneure (seit 31.8.)

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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August 31, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)