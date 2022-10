TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. November (vorläufige Fassung)

Börse aktuell - Live Ticker

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag in einer recht engen Handelsrange rund um die Nulllinie gehandelt. Der deutsche Aktienmarkt tendiert am ersten Tag der Handelswoche um seinen Vortagesschlusskurs herum. Die Wall Street tendiert tiefer. Die Aktienmärkte in Fernost zeigten zu Wochenanfang unterschiedliche Tendenzen.