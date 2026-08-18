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18.08.2026 17:16:00
Tagesgeld: Revolut zahlt Neukunden 4,25 Prozent Zinsen und überbietet Trade Republic und Chase
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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