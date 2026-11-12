TAG Immobilien verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAG Immobilien hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAG Immobilien ein EPS von 0.500 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 78.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 246.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch