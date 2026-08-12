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12.08.2026 06:37:00
TAG Immobilien mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TAG Immobilien hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0.42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAG Immobilien noch ein Gewinn pro Aktie von 0.640 EUR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 67.8 Millionen EUR, gegenüber 208.1 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 67.43 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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