TAG Immobilien gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TAG Immobilien hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.360 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAG Immobilien im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 246.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 235.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch