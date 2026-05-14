TAG Immobilien gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TAG Immobilien hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAG Immobilien noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 EUR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.57 Prozent auf 229.0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227.7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch