|
14.05.2026 06:37:00
TAG Immobilien gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TAG Immobilien hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0.18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAG Immobilien noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 EUR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.57 Prozent auf 229.0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227.7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich stärker -- DAX schlussendlich zurück über 24'000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schliessen fester
Der heimische sowie der deutsche Markt verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.