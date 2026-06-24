TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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24.06.2026 07:31:00
TAG Immobilien erzielt mit Robyg-IPO hohen Mittelzufluss - Aktie im Blick
TAG Immobilien hat den Platzierungspreis für den Börsengang der polnischen Tochter Robyg auf 34 Zloty je Aktie festgelegt.
Mit dem frischen Kapital soll der Verschuldungsgrad des Konzerns gesenkt werden. Zudem will die Gesellschaft die Mittel als "Grundlage für weiteres Wachstum" nutzen. Die Erstnotierung der Robyg-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant.
DOW JONES
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