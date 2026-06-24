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IPO voraus 24.06.2026 07:31:00

TAG Immobilien erzielt mit Robyg-IPO hohen Mittelzufluss - Aktie im Blick

TAG Immobilien erzielt mit Robyg-IPO hohen Mittelzufluss - Aktie im Blick

TAG Immobilien hat den Platzierungspreis für den Börsengang der polnischen Tochter Robyg auf 34 Zloty je Aktie festgelegt.

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12.24 CHF -2.03%
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Die TAG Immobilien AG hat den Platzierungspreis für den Börsengang ihrer polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf 34 Polnische Zloty (PLN) je Aktie festgelegt. Durch den Verkauf von 25 Millionen bestehenden Aktien erzielt die TAG einen Bruttomittelzufluss von rund 850 Millionen Zloty, umgerechnet an die 200 Millionen Euro. Gleichzeitig fliessen dem polnischen Wohnungsimmobilienentwickler aus einer Barkapitalerhöhung und einer Management-Beteiligung ca. 400 Millionen Zloty (umgerechnet 95 Millionen Euro) zu. Für den gesamten TAG-Konzern ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Bruttomittelzufluss von rund 1,25 Milliarden Zloty (rund 295 Millionen Euro).

Mit dem frischen Kapital soll der Verschuldungsgrad des Konzerns gesenkt werden. Zudem will die Gesellschaft die Mittel als "Grundlage für weiteres Wachstum" nutzen. Die Erstnotierung der Robyg-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant.

DOW JONES

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