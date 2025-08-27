Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Refinanzierungsmassnahmen 27.08.2025 20:46:00

TAG Immobilien-Aktie: TAG Immobilien platziert Anleihe

TAG Immobilien-Aktie: TAG Immobilien platziert Anleihe

TAG Immobilien hat die Refinanzierungsmassnahmen für den angekündigten Kauf eines Wohnungsportfolios in Polen mit der Begebung einer Anleihe abgeschlossen.

TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
Kaufen Verkaufen
Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er die Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro am Markt untergebracht. Sie hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und wird mit einem Kupon von 3,625 Prozent pro Jahr verzinst.

TAG hatte Mitte August die Akquisition von 5.300 Mietwohnungen in Polen für 565 Millionen Euro angekündigt. Vorige Woche hat der Konzern bereits über eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung Geld am Kapitalmarkt eingesammelt.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

