Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’763 0.3%  SPI 19’394 0.1%  Dow 51’688 0.0%  DAX 25’031 0.6%  Euro 0.9223 0.1%  EStoxx50 6’276 0.8%  Gold 4’349 0.9%  Bitcoin 52’835 0.3%  Dollar 0.7952 0.1%  Öl 79.7 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie trotzdem in Rot: Erstes Drohnenabwehr-System in Europa gefertigt
Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SAFRAN-Aktie steigt: Verhandlungen über neues Präzisions-Artilleriesystem mit MBDA laufen
Siltronic-Aktie gibt nach: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
TAG Immobilien-Aktie in Rot: Aktienbestand infolge der Aktiendividende erweitert
Suche...

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Notierung 16.06.2026 14:31:00

TAG Immobilien-Aktie in Rot: Aktienbestand infolge der Aktiendividende erweitert

TAG Immobilien-Aktie in Rot: Aktienbestand infolge der Aktiendividende erweitert

Durch Annahme einer Aktiendividende erhöht sich die Anzahl der Papiere der TAG Immobilien leicht.

TAG Immobilien
12.51 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen
Wie der Immobilienkonzern mitteilte, machten Aktionäre mit 25,6 Prozent der dividendenberechtigten Aktien vom Angebot einer Aktiendividende Gebrauch. Die übrigen entschieden sich für die Bardividende von 0,40 Euro je Schein. Auf Basis dieser Annahmequote wurden knapp 1,3 Millionen neuer Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG Immobilien-Aktien um 0,7% stieg. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. Juni 2026 in die Notierung der bestehenden Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 24. Juni 2026 erfolgen. Die TAG Immobilien-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 13,56 Euro.

DJG/flf

DOW JONES

Weitere Links:

TAG Immobilien-Aktie fällt dennoch: Ergebniswachstum dank starkem Polen-Geschäft

Bildquelle: TAG Immobilien
In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.06.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
12.05.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen