TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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16.06.2026 14:31:00
TAG Immobilien-Aktie in Rot: Aktienbestand infolge der Aktiendividende erweitert
Durch Annahme einer Aktiendividende erhöht sich die Anzahl der Papiere der TAG Immobilien leicht.
TAG ImmobilienWie der Immobilienkonzern mitteilte, machten Aktionäre mit 25,6 Prozent der dividendenberechtigten Aktien vom Angebot einer Aktiendividende Gebrauch. Die übrigen entschieden sich für die Bardividende von 0,40 Euro je Schein. Auf Basis dieser Annahmequote wurden knapp 1,3 Millionen neuer Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG Immobilien-Aktien um 0,7% stieg. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. Juni 2026 in die Notierung der bestehenden Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 24. Juni 2026 erfolgen. Die TAG Immobilien-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 13,56 Euro.
12.51 CHF -0.53%
DJG/flf
DOW JONES
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Bildquelle: TAG Immobilien
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