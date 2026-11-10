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10.11.2026 11:32:44
TAG Immobilien-Aktie etwas höher: Wohnungskonzern schraubt Ziel für 2026 nach oben
TAG Immobilien hat nach den ersten neun Monaten das Ziel für den operativen Gewinn FFO I angehoben.
Im laufenden Jahr rechnet TAG Immobilien nun beim für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, mit einem Wert in der Bandbreite 195 bis 200 Millionen Euro. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende der Spanne 187 bis 197 Millionen Euro angepeilt.
Beim FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, will der Konzern weiter in der Spanne 279 bis 295 Millionen Euro landen.
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er für 2027 die Dividendenausschüttungsquote stabil bei 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I halten, aber aufgrund des niedrigeren Aktienkurses keine Aktiendividende anbieten.
Für das kommende Jahr nimmt sich TAG Immobilien einen FFO I in der Bandbreite 200 bis 210 Millionen Euro vor, beim FFO II die Spanne 250 bis 270 Millionen Euro.
Das Verkaufsergebnis Polen soll um 40 Prozent auf 50 bis 60 Millionen Euro sinken. Der erwartete Rückgang beim FFO II sowie beim Verkaufsergebnis Polen sei der Anteilsreduzierung um 33 Prozent am polnischen Unternehmen Robyg im Rahmen des IPO geschuldet, so TAG.
TAG Immobilien steigert FFO I zweistellig - EPS sinkt
Die TAG Immobilien AG hat in den ersten neun Monaten 2026 dank steigender Mieteinnahmen den operativen Gewinn FFO I zweistellig gesteigert. Der Konzern hat am Morgen den Ausblick für den FFO I im Gesamtjahr hochgeschraubt. Unter dem Strich ergab sich jedoch ein deutlicher Gewinnrückgang. Hierzu trug laut Finanzbericht ein deutlich geringeres Bewertungsergebnis bei.
Der FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen des im MDAX notierten Immobilienkonzerns umfasst, kletterte im Neunmonatszeitraum um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro. Je Aktie belief er sich auf 0,81 Euro verglichen mit 0,76. Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, erhöhte sich auf 181,9 Millionen Euro von 169,3 Millionen.
Die Netto-Ist-Miete erhöhte sich in den ersten drei Quartalen um 10 Prozent auf 304,3 Millionen Euro.
Jedoch halbierte sich der Nachsteuergewinn fast, er sank um 49 Prozent auf 156,4 Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein Gewinn von 148 Milllionen Euro nach 301 Millionen. Je Aktie betrug er unverwässert 0,78 Euro nach 1,72.
Hier schlugen laut Finanzbericht vor allem die niedrigeren Bewertungsgewinne im deutschen Immobilienportfolio zu Buche. Die "Fair-Value-Änderungen von Renditeliegenschaften und Bewertung von Vorratsimmobilien" betrugen rund 54 Millionen Euro in den ersten neun Monaten nach rund 123 Millionen im Vorjahr.
Via XETRA steigt die TAG Immobilien-Aktie zeitweise 0,42 Prozent auf 12,01 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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