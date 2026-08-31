TAG Immobilien-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Im August 2026 haben 5 Experten die TAG Immobilien-Aktie analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 18,00 EUR für die TAG Immobilien-Aktie, was einem Anstieg von 5,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 12,65 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 15,00 EUR 18,58 24.08.2026 Jefferies & Company Inc. - - 21.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 20,00 EUR 58,10 18.08.2026 Deutsche Bank AG 18,00 EUR 42,29 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 17,00 EUR 34,39 11.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 20,00 EUR 58,10 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch