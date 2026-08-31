TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktien-Prognosen
|
31.08.2026 18:00:38
TAG Immobilien-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die TAG Immobilien-Aktie im vergangenen Monat.
Im August 2026 haben 5 Experten die TAG Immobilien-Aktie analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 18,00 EUR für die TAG Immobilien-Aktie, was einem Anstieg von 5,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 12,65 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|15,00 EUR
|18,58
|24.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|21.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20,00 EUR
|58,10
|18.08.2026
|Deutsche Bank AG
|18,00 EUR
|42,29
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|17,00 EUR
|34,39
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20,00 EUR
|58,10
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
27.08.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.08.26
|MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.