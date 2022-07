TAG-Aktie: Kapitalerhöhung um Robyg-Kauf zu finanzieren

Wie der Hamburger Konzern mitteilte, sollen 28.990.260 neue Aktien ausgegeben werden, was einer Erhöhung von knapp 20 Prozent des bisherigen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien sollen den bestehenden Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis von 101:20 zu einem Bezugspreis von 6,90 Euro angeboten werden. Insgesamt will TAG rund 200 Millionen Euro brutto erlösen.

Die Bezugsfrist beginne voraussichtlich am 12. Juli und ende am 25. Juli 2022. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der Robyg SA verwendet werden. Diese Finanzierung sei mit einem Volumen von 650 Millionen Euro abgerufen worden. Den danach noch ausstehenden Betrag wolle TAG durch die Verwendung von etwa 150 Millionen Euro bestehender Liquidität, rund 300 Millionen Euro an Nettoerlösen aus Verkäufen sowie durch weitere besicherte Darlehen zurückzuzahlen.

"Nach einer gründlichen Analyse und Abwägung der verschiedenen Optionen, sind wir zu dem Entschluss gelangt, dass eine Bezugsrechtskapitalerhöhung die angemessenste und solideste Form darstellt, zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen", wird TAG-CFO Martin Thiel in der Mitteilung zitiert. "Bestehende Aktionäre werden dabei vor einer Verwässerung geschützt und die TAG kann in den nächsten Jahren weiteren Mehrwert im operativen Geschäft schaffen."

Die TAG Immobilien AG hatte den Kauf von Robyg für rund 550 Millionen Euro Ende 2021 angekündigt. Der Konzern übernimmt das Unternehmen von Goldman Sachs und Centerbridge Partners.

FRANKFURT (Dow Jones)