Taeyoung Engineering Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Taeyoung Engineering Construction hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Taeyoung Engineering Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 34.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -255.000 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Taeyoung Engineering Construction mit einem Umsatz von insgesamt 320.06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 563.86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 43.24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch