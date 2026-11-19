Tae Yang Metal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 147.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 12.00 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.21 Prozent auf 154.07 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153.75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch