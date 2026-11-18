Tae Won Mulsan äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tae Won Mulsan noch ein Gewinn pro Aktie von 9.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21.93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.91 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.00 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch