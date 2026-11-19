Tae Kyung Industrial gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 203.00 KRW gegenüber 280.00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 234.38 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198.40 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch