Tae Kyung Industrial legte Quartalsergebnis vor

Tae Kyung Industrial stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 541.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Tae Kyung Industrial 216.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.77 Prozent auf 240.70 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209.72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch