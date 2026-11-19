Tae Kyung Chemical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 77.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tae Kyung Chemical 168.00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17.91 Prozent auf 13.42 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch