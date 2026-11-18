Tae Kwang Industrial hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 115022.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3937.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 781.80 Milliarden KRW – ein Plus von 75.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tae Kwang Industrial 445.20 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch