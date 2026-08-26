Tadir-Gan (Precision Products) 1993 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tadir-Gan (Precision Products) 1993 präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.03 ILS ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.030 ILS, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38.4 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 40.5 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch