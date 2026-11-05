Tadano: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tadano hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 65.17 JPY gegenüber 69.63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95.20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 75.76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch