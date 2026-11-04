Tactile Systems Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tactile Systems Technology hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tactile Systems Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.360 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 91.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch