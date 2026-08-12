Tactile Systems Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tactile Systems Technology hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.34 USD gegenüber 0.140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tactile Systems Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 78.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch