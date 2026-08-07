TACMINA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TACMINA hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36.33 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.85 Prozent auf 2.28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.65 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch