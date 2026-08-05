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05.08.2026 06:37:00
Tachikawa gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tachikawa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 35.37 JPY gegenüber 33.43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 10.74 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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