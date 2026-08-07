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07.08.2026 06:37:00
TACHIBANA ELETECH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TACHIBANA ELETECH hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 86.43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TACHIBANA ELETECH noch ein Gewinn pro Aktie von 31.51 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57.75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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