TACHIBANA ELETECH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TACHIBANA ELETECH liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TACHIBANA ELETECH die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 96.90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TACHIBANA ELETECH 86.52 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TACHIBANA ELETECH einen Umsatz von 54.96 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch