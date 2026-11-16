Tachi-S verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tachi-S gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 770.06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tachi-S noch ein Gewinn pro Aktie von 73.79 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63.61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch