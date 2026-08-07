Tachi-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tachi-S äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42.91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.580 JPY je Aktie erzielt worden.

Tachi-S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66.62 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 63.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch