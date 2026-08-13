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13.08.2026 06:37:00
Tabuk Agricultural Development Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tabuk Agricultural Development Company Bearer hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Tabuk Agricultural Development Company Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.23 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.460 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Tabuk Agricultural Development Company Bearer im vergangenen Quartal 0.9 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tabuk Agricultural Development Company Bearer 12.3 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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