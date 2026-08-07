Taboola (Taboolacom): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Taboola (Taboolacom) hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im letzten Jahr hatte Taboola (Taboolacom) einen Gewinn von -0.010 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taboola (Taboolacom) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 476.8 Millionen USD im Vergleich zu 465.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch