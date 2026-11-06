Taboola (Taboolacom): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taboola (Taboolacom) stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.95 Prozent zurück. Hier wurden 462.3 Millionen USD gegenüber 496.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch