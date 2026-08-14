Table Trac präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Table Trac lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Table Trac 4.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 81.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch