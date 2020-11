Table Québec-Municipalités - La santé mentale, une priorité pour le milieu municipal, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) participait aujourd'hui, en mode virtuel, à la Table Québec-Municipalités (TQM), en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, et du ministre délégué aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant.

Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de la rencontre, dont la santé mentale, le Plan de protection du territoire face aux inondations, la stratégie nationale en matière d'aménagement du territoire et l'habitation.

« Cette rencontre a été une belle opportunité pour faire le tour des grands enjeux de l'heure, mais aussi des chantiers qui se présentent devant nous au cours des prochains mois. Depuis le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec et les municipalités ont développé une grande agilité. On a déployé tous les efforts nécessaires pour soutenir et servir nos populations. Il faut poursuivre le travail, il faut garder cette agilité. Je remercie la ministre Andrée Laforest pour son habituelle collaboration ainsi que les ministres Guilbault et Carmant pour leur écoute », a soutenu la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Lors de la rencontre, l'UMQ a rappelé l'importance d'avoir une grande discussion sur la santé mentale, et cela, pour mieux accompagner les corps policiers municipaux. « La désinstitutionnalisation a fait en sorte que les municipalités sont devenues le filet de sécurité. Elles trouvent leurs solutions propres, qui ne peuvent pas nécessairement s'appliquer dans d'autres régions. Il faut éviter le mur-à-mur. Les gouvernements de proximité travaillent étroitement avec les organismes communautaires, qui sans eux, n'y arriveraient pas. Il faut des solutions qui partent de la base », a ajouté Madame Roy.

Par ailleurs, l'UMQ a rappelé que l'Entente Canada-Québec sur le logement était bien accueillie par les municipalités, mais qu'elle n'octroyait pas les sommes nécessaires pour construire de nouveaux logements sociaux et abordables. « On a un besoin criant de construire de nouvelles unités, et cela, doit passer par le programme AccèsLogis Québec. C'est la priorité de nos membres. Le gouvernement fédéral doit s'asseoir rapidement avec Québec pour débloquer des sommes supplémentaires, via notamment le Fonds national de co-investissement pour le logement », a conclu la présidente de l'UMQ.

Toujours sur l'habitation, la réalisation des logements sociaux et abordables en région passe notamment par une révision des modalités pour les coûts maximaux admissibles (CMA). « Il faut indexer les CMA, mais aussi les moduler en fonction de la réalité de chaque région. Le béton, l'asphalte et les matériaux de construction sont souvent beaucoup plus chers en région que dans les centres urbains. Cela fait en sorte que les municipalités doivent élever leur contribution pour réaliser des projets… quand elles en ont la capacité! Aussi, le programme RénoRégion doit être bonifié, et je remercie la ministre Laforest pour son ouverture et ses efforts pour que de nouvelles sommes soient annoncées dans le prochain budget », a conclu pour sa part le premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Notons que la TQM est une instance de concertation et de partenariat qui se réunit au besoin. Elle constitue le lieu privilégié où les représentants du gouvernement du Québec et du milieu municipal et de l'habitation discutent des dossiers concernant la place, le rôle, les responsabilités et l'administration des municipalités et des acteurs concernés.

Elle est présidée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ou le premier ministre. Les personnes invitées à participer aux échanges demeurent à leur discrétion. Toutefois, la TQM est toujours composée des partenaires suivants : le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Fédération québécoise des municipalités (FQM), l'UMQ, la Ville de Montréal et la Ville de Québec.

